Зеленський: Росія хоче не переговорів, а лише виграти час

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Європейської ради 7 жовтня, наголосив, що нещодавні заяви представників російської влади про переговори з Україною щодо припинення війни є лише намаганням виграти час.

«Щоб зупинити звільнення України, Росія почала маніпулювати темою переговорів і нібито згадала про діалог, який сама ж і відкинула, почавши цю війну проти України й проти вас усіх, проти всієї Європи. Очевидно, що Росія не хоче ніяких справжніх переговорів. Бо якби хотіла, то відреагувала б на десятки наших пропозицій і намагань. Росія просто хоче виграти час. Хоче перегрупувати сили й накопичити ресурси, щоб ударити знову. Ми маємо не дати їй зробити це», – сказав Зеленський.

Він укотре закликав збільшувати постачання зброї, боєприпасів Україні для захисту від російської армії, а також збільшувати виробництво зброї та боєприпасів у Європі, «щоб бути незмінно готовими до захисту нашого спільного простору».

Крім того, голова держави наголосив на важливості фізичного захисту енергетичних об’єктів від російських ударів. «Нам потрібно достатньо систем протиповітряної оборони, щоб не дозволити Росії залишити людей узимку без тепла й електрики», – сказав він.

Також Зеленський закликав світову спільноту «змусити Росію негайно виконати вимоги МАГАТЕ, усіх нормальних людей світу» і демілітаризувати захоплену російськими військами Запорізьку атомну електростанцію.

«І це не тільки про військову техніку Росії, а й про виведення всіх бойовиків зі станції. Прямо зараз на Запорізькій станції перебувають 500 російських терористів. І їм там не місце», – сказав президент.

Напередодні голова Ради федерації (верхньої палати парламенту) Росії Валентина Матвієнко заявила, що Москва готова зупинити подальші воєнні дії в Україні на своїх умовах. За її словами, українські території, які Кремль намагається анексувати, не можуть бути предметом переговорів.

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Цього тижня президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня, яке, зокрема, передбачає неможливість ведення переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним і необхідність посилення обороноздатності України.

30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Він же раніше підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня повідомив, що за тиждень Збройні сили України звільнили десятки населених пунктів на південному і східному напрямках, а згодом додав, що «рух продовжується».

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