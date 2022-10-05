Наступ ЗСУ день за днем. Резніков оприлюднив відео, яке демонструє динаміку

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив відео, яке демонструє динаміку звільнення українських територій від російських окупантів.



«Осінній наступ ЗСУ день за днем. Поки «російський парламент» п’яніє від марних спроб анексії, наші солдати продовжують рух вперед. Це найкраща відповідь на будь-які «референдуми», «укази», «договори» та пафосні промови», – написав він у твіттері.

В результаті наступу ЗСУ, який розпочався у вересні на Харківщині, українські сили звільнили близько 8500 тисяч квадратних кілометрів території. Аналітики називали цю поразку Москви на той момент найбільшою з початку війни з Україною. Через дії ЗСУ російській армії довелося залишити прикордоння на півночі від Харкова, свій відступ російська сторона назвала «перегрупуванням».

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Останніми днями надходять повідомлення про звільнення від російських окупантів низки населених пунктів на півдні. Звільнення щонайменше восьми вже офіційно підтверджено.

Агенція Reuters 3 жовтня повідомила, що українські сили досягли найбільшого прориву на півдні від початку повномасштабного вторгнення Росії, прорвавши російську оборону та швидко просуваючись уздовж річки Дніпро. Російська сторона непрямо підтвердила відступ своїх сил на Херсонщині. За даними ЗМІ, карта бойових дій, яку 4 жовтня показало Міністерство оборони РФ, свідчить про відступ російських військ майже на 30 кілометрів на Херсонщині.

За словами президента України Володимира Зеленського, за тиждень ЗСУ звільнили десятки населених пунктів на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині.

5 жовтня місцева влада повідомила про початок деокупації Луганщини.