ЗМІ: Міноборони РФ непрямо підтвердило відступ на 30 км на Херсонщині

Карта бойових дій, яку 4 жовтня показало Міністерство оборони РФ, свідчить про відступ російських військ майже на 30 кілометрів на Херсонщині. Про це заявляє видання «Агентство».



За даними видання, на карті на Херсонщині лінія фронту напередодні проходила біля населених пунктів Давидів Брід, Добрянка та Золота Балка. 4 жовтня Міноборони РФ показало, що під контролем російських окупантів перебуває територія приблизно до лінії між Давидовим Бродом та Дудчанами. Таким чином лінія фронту в регіоні змістилася приблизно на 30 кілометрів.

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Крім того, видання «Агентство» звертає увагу, що 3 жовтня під час щоденного брифінгу російські військові показували карту, на якій демонструвалася окупація частини Харківської області на східних берегах річок Оскіл та Сіверський Донець. На карті 4 жовтня Москва продемонструвала окупацію лише невеликої ділянки регіону на північний схід від Дворічного.

Останніми днями у соцмережах повідомляється про низку звільнених населених пунктів на Херсонщині. Агенція Reuters 3 жовтня повідомила, що українські сили досягли найбільшого прориву на півдні від початку повномасштабного вторгнення Росії, прорвавши російську оборону та швидко просуваючись уздовж річки Дніпро. Проте Генштаб офіційно цю інформацію не підтверджує.

Також 3 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ продовжується, є нові звільнені населені пункти в кількох областях. Але інших подробиць він не навів.

2 жовтня в оперативному командуванні «Південь» без подробиць повідомили, що «успіхи є», а обстановка змінюється дуже динамічно.