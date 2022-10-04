На Херсонщині наразі деокуповано понад 50 населених пунктів – МВС

На Херсонщині наразі деокуповано понад 50 населених пунктів, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.



«На Херсонщині наразі деокуповано понад 50 населених пунктів, звільнено орієнтовно 3500 громадян від російської навали», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, в деокупованій частині Херсонської області слідчі вже зафіксували 105 воєнних злочинів.

«Ця робота триває. Бо, як було і при поверненні на звільнену Харківщину, ми навіть не уявляємо той обсяг злочинів, які було вчинено на тимчасово окупованих територіях ворога», – додав перший заступник міністра внутрішніх справ.

Читайте також – Україна не повинна зупинятися: прогнози американських аналітиків щодо третього етапу війни

Останніми днями у соцмережах повідомляється про низку звільнених населених пунктів на Херсонщині. Агенція Reuters 3 жовтня повідомила, що українські сили досягли найбільшого прориву на півдні від початку повномасштабного вторгнення Росії, прорвавши російську оборону та швидко просуваючись уздовж річки Дніпро. Проте Генштаб офіційно цю інформацію не підтверджує.

Також 3 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ продовжується, є нові звільнені населені пункти в кількох областях. Але інших подробиць він не навів.

2 жовтня в оперативному командуванні «Південь» без подробиць повідомили, що «успіхи є», а обстановка змінюється дуже динамічно.