Міноборони підтвердило звільнення села Давидів Брід на Херсонщині

Міністерство оборони України підтвердило звільнення села Давидів Брід на Херсонщині.



«Над селом Давидів Брід Херсонської області знову майорить український прапор. Українська морська піхота впевнено просувається до Чорного моря», – йдеться у повідомленні відомства в твіттері.

Міноборони також оприлюдиноло відео 35-тої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

У соцмережах повідомлялося про звільнення низки населених пунктів Херсонщини, серед них – село Давидів Брід.

Від початку повномасштабного вторгнення Давидів Брід був двічі окупований.

Останніми днями у соцмережах повідомляється про низку звільнених населених пунктів на Херсонщині. Агенція Reuters 3 жовтня повідомила, що українські сили досягли найбільшого прориву на півдні від початку повномасштабного вторгнення Росії, прорвавши російську оборону та швидко просуваючись уздовж річки Дніпро. Проте Генштаб офіційно цю інформацію не підтверджує.

Також 3 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ продовжується, є нові звільнені населені пункти в кількох областях. Але інших подробиць він не навів.

2 жовтня в оперативному командуванні «Південь» без подробиць повідомили, що «успіхи є», а обстановка змінюється дуже динамічно.