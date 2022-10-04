Генштаб: на півдні окупанти відходять, знищуючи мости, щоб сповільнити наступ ЗСУ

На півдні України російські війська знищують мости і переправи, повідомляє у фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

«За уточненою інформацією, 3 жовтня поточного року, на півдні України підтверджено ураження Силами оборони до тридцяти обʼєктів противника. Ворог деморалізований, залишає позиції, відходить на безпечну відстань, знищує запаси боєприпасів, намагається знищити мости та переправи», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі кажуть, що це робиться з метою уповільнення темпів наступу українських військ.

Останніми днями у соцмережах повідомляється про низку звільнених населених пунктів на Херсонщині. Агенція Reuters 3 жовтня повідомила, що українські сили досягли найбільшого прориву на півдні від початку повномасштабного вторгнення Росії, прорвавши російську оборону та швидко просуваючись уздовж річки Дніпро. Проте Генштаб офіційно цю інформацію не підтверджує.

Також 3 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ продовжується, є нові звільнені населені пункти в кількох областях. Але інших подробиць він не навів.

2 жовтня в оперативному командуванні «Південь» без подробиць повідомили, що «успіхи є», а обстановка змінюється дуже динамічно.