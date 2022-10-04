ISW заявляє про «значні успіхи» ЗСУ і деградацію «найелітніших російських підрозділів»

За останню добу українські війська досягли значних успіхів у районі Лиману на Донеччині та на півночі Херсонської області, пише в новому звіті американський Інститут дослідження війни.

«Геолокаційні кадри підтверджують російські заяви про те, що українські війська продовжують наступ на схід від Лиману та, можливо, прорвали кордон Луганської області в напрямку Кремінної. Як раніше повідомляв ISW, російські угруповання на півночі Херсонської області і на Лиманському фронті в основному складалися з частин, які до війни вважалися одними з найкращих звичайних бойових сил Росії», – йдеться у звіті, оприлюдненому у ніч на 4 жовтня.

За даними ISW, російські підрозділи, які раніше вважалися найсильнішими, зазнають подальших невдач у війні.

«За повідомленнями, підрозділи 144-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії до 2 жовтня відійшли з Лиману на тилові позиції поблизу Кремінної. Раніше російські джерела повідомляли, що в Херсонській області діють підрозділи повітряно-десантних військ РФ, зокрема 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія. Як 144-ту мотострілецьку дивізію, так і 76-ту гвардійську десантно-штурмову дивізію раніше називали одними з найелітніших сил Росії, і їхні очевидні невдачі утримати територію під час великих українських контрнаступальних дій узгоджуються з попередньою оцінкою ISW про те, що навіть найелітніші російські війська дедалі більше деградують у той час, як війна триває. Це явище виявилося також у розгромі 4-ої танкової дивізії 1-ої гвардійської танкової армії раніше під час Харківського контрнаступу», – йдеться у звіті.

Крім того, як заявили дослідники, президент Росії Володимир Путін, ймовірно, продовжує намагатися перекласти провину за нещодавні військові провали Росії в Харківській області.

Там нагадали, що російське видання РБК із посиланням на джерела в російській владі повідомило 3 жовтня, що генерал-лейтенант Роман Бердніков змінив генерал-полковника Олександра Журавльова на посаді командувача Західним військовим округом (ЗВО).

Як раніше писав ISW, протягом останніх кількох місяців підрозділи ЗВО переважно діяли на північному сході Харківської області, але без чіткого командира.

«Можливо, Путін намагається перенаправити зростаючий гнів через втрати Росії в Харківській області і Лимані, призначивши нове обличчя до ЗВО. Це оголошення також може бути спробою захистити генерал-полковника Олександра Лапіна, командувача Центральним військовим округом (ЦВО), від критики за нещодавні невдачі Росії навколо Лиману. Путін може прагнути перекласти на Берднікова провину за майбутні російськи втрати у Харківській та, можливо, Луганській областях», – йдеться в повідомленні.

В ISW також зауважили, що критика Лапіна останніми днями стала каталізатором для ширшого розколу в російському інформаційному просторі, і призначення Берднікова може бути спрямоване на те, щоб відвернути й перенаправити це зростаюче невдоволення.

У вечірньому зверненні 3 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ продовжується, і є нові звільнені населені пункти «в кількох областях». Які саме населені пункти звільнені і в яких областях – він не уточнив.

Раніше стало відомо, що Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області і, за словами президента, продовжує наступ. Також 2 жовтня влада повідомила про звільнення двох населених пунктів на Херсонщині – Архангельська та Миролюбівки.

Наприкінці вересня у Пентагоні заявили, що українські військові продовжують «цілеспрямований рух вперед», російські сили на півдні та півночі обороняються.