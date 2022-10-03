Контрнаступ ЗСУ продовжується. Зеленський заявив про нові звільнені населені пункти в кількох областях

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що контрнаступ ЗСУ продовжується, є нові звільнені населені пункти в кількох областях.

«Сьогодні продовжився наступальний рух нашої армії, усіх наших захисників. Є нові звільнені населені пункти в кількох областях. Тривають жорсткі бойові дії на багатьох ділянках фронту. Але перспектива цих бойових дій залишається очевидною: усе більше окупантів намагається втекти, усе більше втрат несе ворожа армія, усе більше розуміння того, що Росія зробила помилку, пішовши війною проти України», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський не уточнив, які саме населені пункти звільнені і в яких областях.

Напередодні стало відомо, що Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області і, за словами президента, продовжує наступ. Також 2 жовтня влада повідомила про звільнення двох населених пунктів на Херсонщині – Архангельська та Миролюбівки.

Наприкінці вересня у Пентагоні заявили, що українські військові продовжують «цілеспрямований рух вперед», російські сили на півдні та півночі обороняються.