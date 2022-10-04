Зеленський: за тиждень ЗСУ звільнили десятки населених пунктів

Президент України Володимир Зеленський заявляє про звільнення десятків населених пунктів за тиждень.

«Перше: українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині разом», – сказав він у своєму відеозверненні.

Напередодні Зеленський повідомляв про жорсткі бойові дії на багатьох ділянках фронту. За його словами, контрнаступ ЗСУ продовжується, є нові звільнені населені пункти в кількох областях.

Напередодні стало відомо, що Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області і, за словами президента, продовжує наступ. Також 2 жовтня влада повідомила про звільнення двох населених пунктів на Херсонщині – Архангельська та Миролюбівки.

Наприкінці вересня у Пентагоні заявили, що українські військові продовжують «цілеспрямований рух вперед», російські сили на півдні та півночі обороняються.