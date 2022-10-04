«Це ще не повний перелік». Зеленський підтвердив звільнення восьми населених пунктів на Херсонщині

Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення восьми населених пунктів на Херсонщині.

«З військових зведень із Херсонщини: звільнені від окупанта та стабілізовані населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика й Мала Олександрівки та Давидів Брід. І це ще далеко не повний перелік. Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі», – заявив він у своєму відеозверненні.

Сьогодні у соцмережах повідомлялося про звільнення низки населених пунктів на Херсонщині. Генштаб цю інформацію частково підтвердив, повідомивши про деокупацію Архангельського, Великої Олександрівки та Старосілля.

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Агенція Reuters 3 жовтня повідомила, що українські сили досягли найбільшого прориву на півдні від початку повномасштабного вторгнення Росії, прорвавши російську оборону та швидко просуваючись уздовж річки Дніпро. Російська сторона непрямо підтвердила відступ своїх сил на Херсонщині. За даними ЗМІ, карта бойових дій, яку 4 жовтня показало Міністерство оборони РФ, свідчить про відступ російських військ майже на 30 кілометрів на Херсонщині.

2 жовтня в оперативному командуванні «Південь» без подробиць повідомили, що «успіхи є», а обстановка змінюється дуже динамічно.