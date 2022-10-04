Сили оборони підтвердили звільнення ще двох населених пунктів на Херсонщині

Українські підрозділи звільнили три населених пункти в Херсонській області, повідомляє Регіональне управління Сил територіальної оборони «Схід» 4 жовтня.

За повідомленням, селища Архангельське, Велика Олександрівка та село Старосілля були звільнені Криворізькою окремою бригадою територіальної оборони.

«Ще вчора бійці нашої Криворізької окремої бригади територіальної оборони робили світлини біля пам’ятника Херсонському кавуну та розбитих ними блок-постів рашистів, а вже станом на сьогодні звільнили населені пункти: Архангельське, Старосілля, Велика Олександрівка», – йдеться в повідомленні.

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Президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Архангельського, а також Миролюбівки, напередодні.

Наприкінці вересня у Пентагоні заявили, що українські військові продовжують «цілеспрямований рух вперед», російські сили на півдні та півночі обороняються.