У Херсоні окупанти посилюють фільтраційні заходи – облрада

В окупованому російськими військами Херсоні постійно посилюються фільтраційні заходи. Про це проєкту Радіо Свободи Крим.Реалії розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Фільтраційні заходи посилюються постійно. Щоразу ми говоримо, що посилюються. Начебто куди ще, вже й так максимально. Але вони роблять щось таке. Шукають рух опору, вони шукають людей, які допомагають ЗСУ та дають інформацію про рух військової техніки. Вони розуміють, що це дуже важливо, тому що розуміють, що наша розвідка володіє великою кількістю інформації від людей, які залишаються там і передають цю інформацію з координатами точно за геолокаціями», – повідомив Соболевський.

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Він зазначив, що у місті почастішали випадки затримання місцевих жителів.

«Можна просто опинитися не там і не в той час. Навіть людині, яка не має стосунку до руху опору, але так сталося, як кажуть. І найстрашніші випадки, коли родичі звертаються до їхніх військових, до обласної влади цієї так званої (російської окупаційної адміністрації – ред.), але там кажуть: «У нас такої людини немає, ми її не забирали». Це найстрашніше, бо ну куди тоді йти людині?» – додав представник облради.

За словами херсонського журналіста Рустама Авдєєва, у цих затриманнях логіка відсутня.

«Затримували переважно спочатку активістів, співробітників СБУ, поліцейських і так далі. Потім перейшли просто на якісь нелогічні затримання. Нині й вчителів затримують. Усіх. Не скажеш, що когось конкретно затримують, затримують всіх підряд. За якою формулою незрозуміло, але схоже, що тих, хто має проукраїнську позицію і все», – розповів Авдєєв Крим.Реалії.

Херсон – єдиний обласний центр, захоплений російською армією після початку відкритого вторгнення в Україну 24 лютого.