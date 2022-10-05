ISW: розкол в інформпросторі Росії через невдачі у війні може вплинути на стабільність режиму Путіна

Роз’єднаність в російському інформаційному просторі, спричинена помилками мобілізації і невдачами у війні проти України, може мати значні внутрішні наслідки для Росії і навіть вплинути на стабільність режиму президента Володимира Путіна, пише у своєму щоденному звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Дослідники кажуть, що Путін не зможе задовольнити взаємовиключні вимоги різних груп своїх прихильників: військових блогерів і кореспондентів, силовиків і колишніх ставлеників і ветеранів.

«Путіну потрібні всі три ці групи, щоб підтримувати його військові зусилля, але невдачі в Україні в поєднанні з хаотичною частковою мобілізацією, здається, підривають радикальну націоналістичну спільноту в Росії. Наразі Путін намагається заспокоїти цю спільноту, показуючи деяких військових блогерів на державному телебаченні, дозволяючи силовикам створювати власні сили та продовжувати наступальні операції навколо Бахмута і Донецька, а також заспокоюючи ветеранів, видаючи указ про мобілізацію та залучаючи широку громадськість до війни, як вони давно вимагали», – йдеться у звіті.

При цьому в ISW зауважують, що Путіну явно не вдається збалансувати конкуруючі вимоги російських націоналістів, «які стали дедалі войовничішими після початку мобілізації, незважаючи на те, що поділяють загальні цілі війни Путіна в Україні».

«Путін не може дозволити собі втратити підтримку жодної з цих груп, а також не може задовольнити їх усіх, оскільки війна триває, а російські війська продовжують нести втрати. Потрясіння від поразок біля Харкова та в Лимані, посилені частковою мобілізацією і невдалим управлінням нею, виставили на загальний огляд ці все глибші тріщини серед путінських соратників. Вони можуть навіть почати сіяти думку про те, що Путін не повністю контролює свою базу. Наслідки такого розвитку подій для його режиму важко передбачити», – кажуть дослідники.

В ISW також повідомили, що українські війська продовжували досягати значних успіхів у Херсонській області, одночасно продовжуючи наступ у Харківській і Луганській областях 4 жовтня.

Раніше сьогодні британська розвідка також повідомляла, що Україна продовжує досягати прогресу в наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному фронтах, зокрема, українські підрозділи наближаються до кордонів Луганської області.

Цього тижня ISW оприлюднив спеціальний випуск свого зведення про війну Росії проти України, присвячений «серйозним змінам» у російському інформаційному просторі після поразки Росії під Лиманом і в Харківській області та на тлі невдач російської часткової мобілізації. В ISW наголошують, що російський інформаційний простір суттєво відхилився від наративів Кремля і Міністерства оборони Росії про те, що ситуація загалом під контролем.