Путін заявив про «помилки», допущені під час мобілізації

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в ході оголошеної в країні мобілізації були допущені «помилки». Путін закликав виправити їх, а також «повернути додому» людей, які були призвані до армії безпідставно. Про це він заявив на нараді із постійними членами Ради безпеки Росії.

Путін заявив, що мобілізовані скаржаться на організацію призову, постачання, побутові умови та багато іншого. Він також сказав, що потрібно окремо розбирати випадки, коли були мобілізовані громадяни, які мали б мати відстрочку.

21 вересня Путін оголосив у Росії мобілізацію. В указі вона названа частковою, проте Міноборони РФ надано дуже широкі повноваження на мобілізацію, під яку фактично може потрапити будь-який військовозобов’язаний. Надходять численні повідомлення про те, що повістки отримують ті, хто не служив в армії, старші за визначений законом вік.

Російська недержавна соціологічна організація «Левада-центр» повідомила, що рівень схвалення діяльності президента Росії Володимира Путіна у вересні знизився порівняно з попереднім місяцем на шість відсотків. Як вказують дослідники, якщо у серпні діяльність Путіна схвалювали 83% опитаних, то у вересні – 77%.

Опитування провели вже після того, як Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію.

У Генштабі ЗСУ заявили, що від початку оголошеної у Росії «часткової мобілізації» до армії РФ призвали понад 100 тисяч осіб. Офіційних даних від російської сторони про число мобілізованих немає.

Після оголошеної минулого тижня мобілізації в Росії на наземних прикордонних переходах з боку РФ вишикувалися черги. Точну кількість тих, хто виїхав, не повідомляли, але йдеться щонайменше про десятки тисяч людей.

У деяких регіонах тривають протести.