За тиждень кількість росіян, які перетнули кордони ЄС, зросла на 30% – Frontex

За минулий тиждень майже 66 тисяч громадян Росії перетнули кордони держав - членів Євросоюзу, повідомляє європейське агентство з контролю кордонів Frontex, зазначаючи, що це на 30 відсотків більше, ніж було за тиждень до того.

За повідомленням, найбільше громадян Росії прибуло до Фінляндії та Естонії. Агентство пов’язує збільшення потоку через кордони з оголошеною в Росії «частковою мобілізацією». Зазначається при цьому, що більшість росіян, які приїхали в ЄС, мають посвідку на проживання в Європі, шенгенські візи або подвійне громадянство.

Раніше видання «Нова газета. Європа» з посиланням на джерело в адміністрації президента Росії повідомило, що за перші чотири дні після оголошення мобілізації з Росії виїхала 261 тисяча чоловіків. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію» для продовження війни проти України. За словами Путіна, призову на військову службу підлягають громадяни, які перебувають у запасі. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що «під час часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів». Низка джерел стверджує, що влада РФ планує мобілізувати близько мільйона громадян.

Після оголошення мобілізації десятки тисяч громадян Росії залишили межі країни, на кордонах із прилеглими державами утворилися багатокілометрові затори. У зв’язку з цим, за даними деяких ЗМІ, влада РФ планує заборонити виїзд чоловікам мобілізаційного віку. На кордонах із Казахстаном і Грузією тих, хто підлягає мобілізації, розвертають уже зараз.