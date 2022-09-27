На мітингу проти мобілізації в Дагестані затримали жінку з України – Кавказ.Реалії

У столиці Дагестану Махачкалі затримали уродженку України Марію Юристовську, повідомила грузинська служба Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

За повідомленнями знайомих Юристовської, її утримують у відділі МВС у Радянському районі міста. З нею немає зв’язку, до неї не допускають родичів.

До Дагестану Юристовська приїхала з Луганської області в 2014 році, вона вийшла заміж за махачкалінця, з яким виховує нещодавно народжену дитину. На мітингу проти мобілізації 25 вересня, за словами знайомих українки, вона опинилася випадково. Юристовська є громадянкою Росії, щодо статусу її українського громадянства редакції нічого не відомо.

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Знайомі Юристовської також повідомили, що вони не знають, в чому її звинувачують, але побоюються, що її можуть зробити «організаторкою мітингів» у Махачкалі.

У низці провладних дагестанських телеграм-каналів поширюються фото Юристовської за підписом, що вона нібито організувала акції протесту та отримала за це гроші (є в розпорядженні редакції). Жодних доказів, окрім скріншотів нібито листування невідомих, не наводиться.

Черговий Радянського відділу відмовився надати будь-яку інформацію щодо Юристівської, порадивши звернутися до пресслужби МВС. Телефони останньої відключено, протести відомство також не прокоментувало офіційно.

У Дагестані тривають акції протесту проти мобілізації. Загалом відомо про затримання близько 120 людей в Махачкалі. Акції відбувалися також у Ендіреї, Хасав-Юрті та Дербенті.