Після оголошення мобілізації у РФ до Грузії щодня прибуває близько 10-11 тисяч росіян – МВС

Після оголошення у Росії військової мобілізації до Грузії через контрольно-пропускний пункт «Верхній Ларс» щодня прибуває близько 10-11 тисяч росіян (що вдвічі більше, ніж було зазвичай). Про це заявив міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі, якого цитує грузинська служба Радіо Свобода.

Гомелаурі стверджує, що зростання кількості росіян, які прибувають з Росії, не перевищує 40-45%. Він також закликав грузинську опозицію визначитися з вимогами: чи потрібно заборонити в’їзд до Грузії росіянам, чи впустити їх, щоб вони не вирушили на війну до України.

Дещо раніше цього дня МВС Північної Осетії повідомило, що у Росії на контрольно-пропускному пункті «Верхній Ларс», через який росіяни масово виїжджають після оголошення мобілізації, найближчим часом буде розгорнуто мобілізаційний пункт військкомату.

Раніше громадянам Росії, які прямували до Грузії, дозволили переходити кордон до КПП «Верхній Ларс» пішки, незважаючи на те, що прикордонний пункт для цього не призначений. Рішення ухвалили через величезний затор машин, що скупчилися в очікуванні перетину кордону.

Після оголошеної в Росії часткової мобілізації 21 вересня росіяни почали масово скуповувати квитки за кордон, а також намагатися виїхати з країни наземним транспортом. Кілометрові затори сформувалися на кордоні з Казахстаном, Монголією і Грузією. Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що понад 260 тисяч осіб втекли з моменту оголошення мобілізації.

У деяких регіонах мобілізація відбувається в екстреному порядку на тлі паніки місцевого населення. Російська влада заявила про намір мобілізувати 300 тисяч резервістів, але за повідомленнями ЗМІ, реальна цифра може перевищити мільйон людей.