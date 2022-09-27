На кордоні з Грузією росіянам почали вручати повістки – ЗМІ

Чоловікам, які намагаються виїхати до Грузії через оголошену в Росії мобілізацію, почали вручати повістки на контрольно-пропускному пункті «Верхній Ларс», повідомляє російська агенція ТАСС.

«На кордоні з Грузією працює оперативна група з призову, серед них – представники військкомату та органи представницької влади. Вони на виїзді перевіряють, чи військовозобов’язана людина, чи підлягає призову. Якщо є дані про те, що підлягає призову, то в цьому випадку їй вручають повістку», – йдеться у повідомленні.

Повістки вручають тільки жителям Північної Осетії, уточнює агенція «РИА Новости» з посиланням на владу регіону.

Раніше громадянам Росії, які прямували до Грузії, дозволили переходити кордон до КПП «Верхній Ларс» пішки, попри те, що прикордонний пункт для цього не призначений. Рішення ухвалили через величезний затор машин, що скупчилися в очікуванні перетину кордону.

27 вересня міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі заявив, що після оголошення у Росії військової мобілізації до Грузії через контрольно-пропускний пункт «Верхній Ларс» щодня прибуває близько 10-11 тисяч росіян (що вдвічі більше, ніж було зазвичай).

Також цього дня МВС Північної Осетії повідомило, що у Росії на контрольно-пропускному пункті «Верхній Ларс», через який росіяни масово виїжджають після оголошення мобілізації, найближчим часом буде розгорнуто мобілізаційний пункт військкомату.