До Фінляндії після оголошення мобілізації в Росії в’їхали понад 43 тисячі росіян

До Фінляндії з 21 по 26 вересня через кордон із Росією в'їхали понад 43 600 росіянин, виїхали – понад 22 тисячі, йдеться на сайті Прикордонної охорони Фінляндії.

Згідно з повідомленням, якщо до 21 вересня, коли в Росії оголосили «часткову» мобілізацію, до Фінляндії щодня в’їжджали понад 3 тисячі росіян, то після 21 вересня кількість тих, хто в’їжджає, зросла до 4-8 тисяч осіб на день.

Фінляндія, Грузія, Казахстан та інші країни стикаються з напливом громадян Росії, які вирішили залишити країну після оголошення «часткової» мобілізації. Проходження кордону забирає години очікувань.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія має намір повністю заборонити в’їзд і транзит країною російським туристам з шенгенськими візами, а також перестане надавати тимчасовий притулок тим, хто тікає з Росії від мобілізації. Прикордонна охорона Фінляндії на цьому тлі пропонує обгородити частину кордону з Росією, щоб запобігти незаконному проникненню на свою територію. Відомство вже розпочало проєктування огорожі.