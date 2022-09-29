Рейтинг Путіна впав після оголошення мобілізації – «Левада-центр»

Російська недержавна соціологічна організація «Левада-центр» повідомила, що рівень схвалення діяльності президента Росії Володимира Путіна у вересні знизився порівняно з попереднім місяцем на шість відсотків.

Як вказують дослідники, якщо у серпні діяльність Путіна схвалювали 83% опитаних, то у вересні – 77%.

Опитування провели вже після того, як Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію.

До російського вторгнення в Україну рейтинг Путіна, за опитуваннями «Левади», становив близько 70 відсотків, а після початку війни зріс до рівня понад 80 відсотків, на якому залишався донедавна.

Коли респондентам пропонували самим назвати імена політиків, яким вони довіряють, рейтинг Путіна впав із 44 до 40 відсотків, вказують дослідники.

«Левада-центр» зазначає, що впав рівень довіри і до інших представників влади, а також зменшилася кількість людей, які вважають, що справи в країні рухаються у правильному напрямку – у серпні таких було 67 відсотків, після оголошення мобілізації – на 7 відсотків менше.

Респонденти «Левади» також відповіли на запитання щодо ставлення до мобілізації – переважають негативні емоції: майже половина опитаних відчула тривогу чи страх, 23% – шок, 13% – обурення. При цьому 23% вказали на «гордість за Росію». Серед молодих людей віком до 24 років «тривогу, страх, жах» відчули 56% респондентів.

З опублікованих результатів традиційного щомісячного опитування про війну в Україні випливає, що у вересні набагато більше росіян стали пильніше стежити за війною в Україні. Число тих, кого це дуже турбує, досягло 56% – найбільший показник від початку війни.

21% опитаних – це найбільший показник з початку війни – заявив, що не підтримує дії російських військових в Україні. Число прихильників мирних переговорів перевищило кількість прихильників продовження бойових дій – 48% проти 44. У серпні все було навпаки.

Загальноросійське опитування «Левада-центру» проходило 22-28 вересня 2022 року за серед міського та сільського населення. Соціологи опитали шляхом особистого інтерв’ю 1631 осіб віком від 18 років і старше.