Під час часткової мобілізації в Росії призвали понад 100 тисяч осіб – Генштаб ЗСУ

Від початку оголошеної у Росії «часткової мобілізації» до армії РФ призвали понад 100 тисяч осіб, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

«Ми розуміємо, що оголошена цифра у 300 тисяч не кінцева. Найбільш імовірно, що чисельність мобілізованих буде значно більшою», – наголосив він.

Окрім того, Громов зазначив, що мобілізація у Росії розпочалась не 21 вересня, а раніше (щонайменше 9 вересня). При цьому попередньої підготовки і злагодження підрозділів, за його словами, для цих мобілізованих не проводили.

«Найбільш ймовірно, що чисельність відмобілізованих в Росії буде значно більшою. До того ж, хочу зауважити, що мобілізація в РФ почалася не 21 вересня, як було оголошено в указі Путіна. Про це свідчить інформація від понад 20 російських військовослужбовців, які потрапили в полон у Харківській області. Ця група осіб була призвана 9 вересня, а менш ніж за тиждень вони вже брали участь у бойових діях на території України без попередньої підготовки і злагодження підрозділу», – сказав Громов.

Офіційних даних від російської сторони про число мобілізованих немає.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію». Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що «під час часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів». Низка джерел стверджує, що влада РФ планує мобілізувати близько мільйона громадян.