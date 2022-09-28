Кримським татарам  роздали щонайменше 1500 повісток у рамках мобілізації в армію РФ – Ташева

Окупаційні сили в Криму роздали щонайменше 1500 повісток кримським татарам у місцях їхнього компактного проживання, повідомила постійна представниця президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева.

«Нам відомо про щонайменше 1500 повісток, розданих кримським татарам. Це була масова роздача незаконно повісток у таких місцях компактного проживання кримських татар, як, наприклад, шостий, сьомий мікрорайони Бахчисараю, села Строганівка біля Сімферополя, Зуя, місто Саки, Азовське, Майське, села Добровської долини», – сказала Ташева у медіацентрі «Україна – Укрінформ».

При цьому Ташева зазначила, що поки що немає інформації про кількість безпосередньо мобілізованих у Криму.

Водночас вона наголосила, що через те, що окупаційні адміністрації планували відправити на війну 3-3,5 тисяч жителів Криму, то 1500 повісток і навіть тисяча мобілізованих кримських татар є «дуже великою частиною».

«Під час масової роздачі цих повісток, що відбувається як такі собі облави, безіменно фактично, до особи підходять, запитують її ім’я і просто вписують це ім’я в повістку. Власне, такі повістки роздавали і особам, молодшим 25, і тим, хто має граничний вік – 60 років. Тобто військові комісари чи представники комісаріатів просто візуально вирішували: роздавати повістки чи ні… Також нам відомо про роздачу повісток і багатодітним сім’ям», – додала Ташева.

21 вересня на тлі оголошення в Росії часткової мобілізації окупаційна влада Криму та Севастополя заявила про створення призовних комісій. 26 вересня підконтрольний Кремлю голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що на півострові «практично завершили» мобілізацію. Точна кількість мобілізованих невідома, хоча правозахисники заявляли про близько 5 тисяч повісток кримчанам.

У правозахисній організації «Крим SOS» заявили, що мобілізація кримських татар може призвести до їх геноциду.