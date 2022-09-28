Для кримчан, які намагаються уникнути російської мобілізації, відкрили гарячу лінію

Прокуратура Автономної республіки Крим і Севастополя відкрила «гарячу лінію» для звернень кримчан, які намагаються уникнути мобілізації до російської армії, повідомляє пресслужба відомства.

«Якщо ви отримали повістку з військкомату, вас примусово мобілізували або у вас є відомості про інших примусово мобілізованих осіб – надсилайте інформацію до прокуратури автономії. Для цього функціонує гаряча лінія + 38 (096) 700 1600, у тому числі в месенджерах Telegram, Viber, Whatsapp і Signal. Також інформацію можна надіслати електронною поштою park.zvern@gmail.com та appeal@ark.gp.gov.ua», – йдеться у повідомленні.

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Українська прокуратура рекомендує жителям півострова за можливості «в будь-який спосіб залишити територію Криму, ухилитися від отримання повісток та походів у військкомати».

«Якщо вас примусово мобілізували, саботуйте накази російських військових, не робіть дій, які можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Адже, в такому разі, ви відповідатимете за свої дії, як воєнний злочинець, навіть якщо вас мобілізували примусово. За найменшої нагоди здавайтеся в полон Збройним силам України», – повідомила прокуратура АРК та Севастополя.

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Якщо кримчанин добровільно приєднається до ЗС Росії та візьме участь у війні проти України, його дії будуть кваліфіковані як «злочин проти основ національної безпеки» України, зазначили у відомстві.

Раніше Представництво президента України в АРК опублікувало алгоритм дій для кримчан, яких торкнулася російська мобілізація.