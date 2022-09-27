Через роки окупації, вибухи на об’єктах і мобілізацію в РФ інформація з Криму повністю закрита – Скібіцький

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявляють, що окупаційна влада Криму упродовж восьми років, а особливо за останні місяці, зробила півострів абсолютно інформаційно закритим. Про це зокрема заявив представник ГУР Вадим Скібіцький у коментарі проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

«За роки окупації у Криму утворився дуже жорсткий контррозвідувальний режим. Все, що відбувається у Криму – під контролем. І, по-друге, Крим – це закритий інформаційний простір. І, якщо загалом по Росії ти не приховаєш, що відбувається (через російський інформаційний простір), то Крим він повністю закритий інформаційно. І будь-які там протести, а тим паче зйомки, чи якась інформація, яка може звідти просочитися, буде унікальна. І ми це бачимо за останній період», – заявив Скібіцький на запитання журналіста про настрої у Криму щодо російської мобілізації.

За словами Скібіцького, нині у Криму перекрили дороги і взяли під контроль всі переміщення громадян призовного віку.

«Без відміток, без рішення військових комісаріатів нікого не випускають. А щодо настроїв, за нашою оцінкою – доволі тривожні настрої населення Криму. Тому що вони розуміють, що територія Криму – це зараз транзитна зона. Постійно переміщуються війська на територію Херсонської області: озброєння, боєприпаси, особовий склад. І відповідно, потім все це повертається. Особливо, якщо ми говоримо про вбитих і поранених. І все це місцеве населення бачить», – сказав представник ГУР.

21 вересня на тлі оголошення в Росії часткової мобілізації окупаційна влада Криму та Севастополя заявила про створення призовних комісій. За даними правозахисників, повістки отримали понад 5 тисяч кримчан.

26 вересня підконтрольний Кремлю голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що на півострові «практично завершили» мобілізацію, але «декілька військово-облікових спеціальностей добирають відносно невелику кількість людей».

Постійний представник президента України в АРК Таміла Ташева повідомляла, що у Криму російські військкоми масово вручають повістки у місцях компактного проживання кримських татар. У правозахисній організації «Крим SOS» заявили, що мобілізація кримських татар може призвести до їх геноциду.