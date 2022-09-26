Прокуратура відкрила справу проти кримського «міністра» через незаконне вивезення українського зерна

Прокуратура АР Крим та міста Севастополя повідомила про підозру в колабораційній діяльності так званому міністру сільського господарства окупованого Криму, який забезпечив логістику для перевезення українського зерна із захоплених військами РФ територій через півострів.

«Прокуратура автономії підозрює окупаційного «міністра сільського господарства Республіки Крим» у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років», – повідомила речниця прокуратури автономії Катерина Діденко на сторінці прокуратури у фейсбуці.

За її словами, з моменту окупації півострова Крим Збройними силами РФ у 2014 році підозрюваний активно будував свою «кар’єру» в незаконно створених органах влади, а у травні 2022 року указом керівника окупаційної адміністрації Криму був призначений на посаду «міністра сільського господарства Республіки Крим».

«Саме до компетенції зазначеного «міністра» входять питання із забезпечення логістичних зв’язків у схемі перевезення росіянами українського зерна через територію півострова», – повідомила Діденко і додала, що наразі підозрюваного оголошено в розшук.

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У травні 2022 року до СБУ та Офісу генерального прокурора України звернулися низка власників великих підприємств про примусове заволодіння російськими окупаційними військами їхніми приватними зерносховищами із продукцією для подальшого незаконного вивезення з території України.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

22 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російські посадовці ставлять під загрозу «зерновий коридор» і можуть заблокувати його дію після того, як завершиться погоджений термін у 120 днів.