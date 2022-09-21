З України вже експортовано понад 3 мільйони тонн зерна та харчів – світові організації

Завдяки спільним зусиллям Глобальної кризової групи ООН та Чорноморської зернової ініціативи з України через Спільний координаційний центр вже експортували понад 3 мільйони тонн зерна та продуктів харчування. Про це йдеться в спільній заяві Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, Міжнародного валютного фонду, Групи Світового банку, Світової продовольчої програми та Всесвітньої організації торгівлі.

Водночас у документі зазначено, що війна в Україні «продовжує загострювати глобальну продовольчу безпеку та кризу харчування».

«Незважаючи на відстрочку зростання світових цін на продовольство та відновлення експорту зерна з Чорного моря, продукти харчування залишаються недоступними для багатьох через високі ціни та погодні потрясіння. Очікується, що кількість людей, які стикаються з гострою нестачею продовольства в усьому світі, продовжить зростати. Ринки добрив залишаються нестабільними, особливо в Європі... Це може зменшити норми внесення добрив у наступному посівному сезоні, продовживши та поглибивши вплив кризи», – зазначають світові організації у своїй заяві.

Вони закликають уряди усіх країн до «термінових дій» для вирішення цих питань. Зокрема, рекомендують їм:

терміново переглянути свою сільськогосподарську торгівлю та ринкові інтервенції (зокрема, субсидії та експортні обмеження);

визначити потреби у сфері продовольства та надати необхідні дані для отримання необхідного фінансування;

прискорити впровадження інноваційних технологій у продовольчому секторі;

підтримувати дрібних фермерів.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

За даними Міністерства інфраструктури України на 21 вересня, за час дії «зернової ініціативи» з українських портів вийшло 185 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.