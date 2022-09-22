Росія «грає в «голодні ігри» зі світом» – Кулеба закликає змусити Москву продовжити зернову угоду

Наслідки російської агресії відчутні далеко поза межами України, в тому числі через спровоковану Кремлем харчову кризу – про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на засіданні Ради безпеки ООН 22 вересня.

Він подякував генеральному секретарю ООН Антоніу Ґутеррішу та Туреччині за допомогу в Чорноморській зерновій ініціативі, яка дозволила розблокувати українські порти і відновити експорт зерна.

Водночас Кулеба вказав на те, що російські посадовці ставлять цей коридор під загрозу і можуть заблокувати його дію після того, як завершиться погоджений термін у 120 днів.

Читайте також: З України вже експортовано понад 3 мільйони тонн зерна та харчів – світові організації

«Ми не маємо дозволити Росії відновити ці «голодні ігри» зі світом. Я закликаю всі країни, а особливо ті, які залежать від українського продовольчого експорту, чинити максимальний публічний та дипломатичний тиск на Москву, аби чорноморський «зерновий коридор» лишався відкритим і після листопада. Ми маємо разом захистити життєво важливу зернову ініціативу», – сказав голова МЗС.

Він додав, що дві третини зерна, попри заяви Володимира Путіна, були експортовані через цей коридор до країн Азії, Африки та Близького Сходу. Водночас Україна виділила гуманітарну допомогу Ефіопії та Сомалі.

«Ми відправили їм додаткові обсяги зерна. Україна зацікавлена в нарощуванні морського експорту як у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН, так і на ринкових умовах», – зазначив Кулеба.

Він додав, що блокування українського експорту матиме наслідки передусім для азіатських, африканських і близькосхідних сімей, так само як і спровокована Москвою енергетична криза має вплив на Європу.

«Ми в одному човні, всі ми – європейці, азіати, африканці, арабські та латиноамериканські країни. Ми маємо дати відсіч цим загрозам спільно, немає місця для нейтральності», – закликав міністр.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

За даними Міністерства інфраструктури України на 21 вересня, за час дії «зернової ініціативи» з українських портів вийшло 185 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.