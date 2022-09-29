З початку вторгнення РФ перекинула в Україну 80% своїх сил із північних кордонів – The Foreign Policy

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Москва перекидає туди свої війська з баз у Північній Європі, щоб перекрити значні втрати на тлі невдач у протистоянні з українськими військами на полі бою. Про це із посиланням на західних військових пише журнал The Foreign Policy.

Видання наводить дані трьох високопоставлених співробітників оборонних відомств у регіоні. За їхніми словами, спочатку російське угрупування біля кордонів країн Балтії та Фінляндії складалося приблизно з 30 тисяч військовослужбовців, з них 80% згодом були направлені в Україну. У районі, де раніше зберігалася найбільша концентрація російських сил біля кордонів НАТО, у Москви залишився лише «кістяк» з колишніх сил.

«Скорочення, яке ми спостерігаємо останні сім місяців, дуже значне», – заявив виданню неназваний військовий чиновник однієї зі скандинавських країн. Він додав, що багато десятиліть Росія тримала в регіоні сухопутне угруповання, яке зараз «практично зникло». При цьому чиновник зазначив, що Москва, як і раніше, зберігає в районі потужну повітряну присутність. З іншого боку, майже змінилася чисельність російського Північного флоту. Але Росія переміщує в Україну деяку іншу військову техніку, зокрема зенітні комплекси та ракети.

Діючі та колишні співробітники європейських та американських оборонних відомств у коментарях Foreign Policy сказали, що у довгостроковій перспективі Росія загрожує регіону, особливо невеликим країнам Балтії. Вони очікують, що незалежно від результату війни в Україні, Москва відновить свій військовий потенціал у Західному військовому окрузі.

Минулого тижня президент РФ Володимир Путін оголосив у країні часткову мобілізацію на війну проти України. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що буде призвано 300 тисяч резервістів. Низка джерел стверджує, що влада планує мобілізувати близько мільйона громадян.

Також минулого тижня Шойгу вперше за кілька місяців розкрив офіційну оцінку втрат російської армії у війні. За його словами, у ході бойових дій з кінця лютого загинуло 5937 військовослужбовців. Це значно нижче, ніж вказує українська сторона і західна розвідка.