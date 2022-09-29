Мінус 430 військових і 13 танків – Генштаб ЗСУ про втрати Росії за добу

Росія за добу втратила близько 430 військових, загалом у повномасштабній війні проти України – 58 580 військових, повідомляє 29 вересня Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, найбільших втрат противник знову зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Крім того, у Генштабі повідомляють, що у війні проти України Москва також втратила:

2325 танків (+13 за останню добу)

4909 бойових броньованих машин (+20)

1385 артилерійських систем (+4)

331 реактивну систему залпового вогню

175 засобів ППО

262 літаки

224 гелікоптерів

995 БПЛА (+6)

246 крилатих ракет (+4)

15 кораблів

3751 одиницю автомобілів та автоцистерн(+9)

131 одиницю спеціальної техніки

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.