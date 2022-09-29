Мінус 430 військових і 13 танків – Генштаб ЗСУ про втрати Росії за добу

Росія за добу втратила близько 430 військових, загалом у повномасштабній війні проти України – 58 580 військових, повідомляє 29 вересня Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними штабу, найбільших втрат противник знову зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
Крім того, у Генштабі повідомляють, що у війні проти України Москва також втратила:
- 2325 танків (+13 за останню добу)
- 4909 бойових броньованих машин (+20)
- 1385 артилерійських систем (+4)
- 331 реактивну систему залпового вогню
- 175 засобів ППО
- 262 літаки
- 224 гелікоптерів
- 995 БПЛА (+6)
- 246 крилатих ракет (+4)
- 15 кораблів
- 3751 одиницю автомобілів та автоцистерн(+9)
- 131 одиницю спеціальної техніки
21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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