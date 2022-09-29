Британська розвідка: економічні наслідки мобілізації в РФ ставатимуть «дедалі суттєвішими»

У британській розвідці припускають, що після оголошення часткової мобілізації з Росії вже виїхало більше росіян, ніж їх задіяно у війні проти України.

«За сім днів після того, як президент Путін оголосив про часткову мобілізацію, відбувся значний відтік росіян, які намагалися ухилитися від призову. Хоча точні цифри невідомі, вони, ймовірно, перевищують розмір загальних сил вторгнення, які Росія направила в лютому 2022 року», – повідомляє у твіттері Міністерство оборони Британії з посиланням на свою розвідку.

За даними британських військових, серед тих, хто намагається виїхати з Росії, більша частка забезпечених і добре освічених.

«У поєднанні з тими резервістами, яких мобілізують, внутрішні економічні наслідки зменшення кількості робочих рук і прискорення «витоку мізків», ймовірно, ставатимуть дедалі суттєвішими», – вважають у Міноборони Британії.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію» для продовження війни проти України. За словами Путіна, призову на військову службу підлягають громадяни, які перебувають у запасі. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що «під час часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів». Низка джерел стверджує, що влада РФ планує мобілізувати близько мільйона громадян.

У Пентагоні вважають, що Москві буде важко досягти мобілізації анонсованої кількості резервістів.

Після оголошення мобілізації у Росії росіяни масово втікають до Грузії, Туреччини, Казахстану, Вірменії та інших країн, які мають з Росією безвізовий режим. Точних даних про кількість людей, які виїхали з РФ після 21 вересня, немає. Проте повідомлялося, що до Грузії через контрольно-пропускний пункт «Верхній Ларс» щодня прибуває близько 10-11 тисяч росіян (що вдвічі більше, ніж було зазвичай). А до Фінляндії з 21 по 26 вересня в'їхали понад 43 600 росіян.