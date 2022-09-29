У Сибіру на акції протесту проти мобілізації затримали близько 30 жінок, зокрема матір із немовлям

У столиці Республіки Тува Сибірського федерального окруну на площі Арата у Кизилі відбулася жіноча акція протесту проти мобілізації за підсумками якої силовики затримали щонайменше 27 жінок, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Сибір.Реалії».

Згідно з повідомленням, акція завершилася затриманнями, по суті, через п’ять хвилин після початку, коли жінки почали скандувати: «Ні війні» та «Ні геноциду».

На відео, яке опинилося у розпорядженні редакції «Сибір.Реалії», співробітники втрьох ведуть жінку, яка була готова сама покинути площу. Також відомо про затримання матері з дитиною у візку. Їх доставили до міського відділу поліції.

Повідомляється, що у затриманих беруть персональні дані та відбитки пальців.

Після акції протесту на місці залишилися чергувати кілька поліцейських машин.

У військовому комісаріаті Туви повідомили, що регіон виконав квоту за кількістю мобілізованих. Призовників розмістили на базі 55-ї мотострілецької бригади, яка бере участь у війні проти України.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію». Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що «під час часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів». Низка джерел стверджує, що влада РФ планує мобілізувати близько мільйона громадян.

Після оголошеної в Росії часткової мобілізації 21 вересня росіяни почали масово скуповувати квитки за кордон, а також намагатися виїхати з країни наземним транспортом через сусідні країни.