Фінляндія закриває кордони для російських туристів із 30 вересня

Фінляндія опівночі 30 вересня закриє кордон для громадян Росії із туристичними шенгенськими візами, повідомив голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто.

Рішення ухвалив уряд країни, уточнив міністр. Причиною візових обмежень стали, зокрема, псевдореферендуми на сході України та вибухи газопроводів на «Північному потоці», вказав посадовець.

За його словами, до Фінляндії в можна буде в’їхати по роботі, навчанню і тим, хто має родичів у ЄС, а також подати заяву на надання притулку.

По суті, заборона торкнеться туристів, у тому числі тих, хто останнім часом використовував Фінляндію як транзитну країну.

28 вересня у пункті пропуску «Торфяновка» на кордоні РФ з Фінляндією відкрили мобільний пункт військкомату. Росіянам, які підлягають мобілізації, вручають повістки. Також можна записатися добровольцями на військову службу.

Раніше заборону на перетин кордону для росіян із шенгенськими візами запровадили країни Балтії та Польща. Фінляндія тоді не приєдналася до цієї заборони. Однак після оголошення в Росії мобілізації фінська влада вирішила переглянути своє рішення, коли потік росіян через кордон країни різко зріс. За останній тиждень його перетнули кілька десятків тисяч громадян Росії.