На кордоні з Казахстаном найближчими днями РФ розгорне мобільний військкомат

На контрольно-пропускному пункті «Караузек» на російсько-казахстанському кордоні в Астраханській області РФ, де на виїзді з Росії зібралася багатокілометрова пробка, найближчими днями розгорнуть пункт мобілізації, повідомила пресслужба голови регіону.

«Зараз тут утворилася багатокілометрова черга з охочих виїхати з країни. Серед тих, хто очікує, маса чоловіків призовного віку. У пункті пропуску почали звіряти документи тих, хто виїжджає, з федеральним реєстром підлягаючих мобілізації і не випускати громадян, які підходять під критерії призову, які не мають права на відстрочку від часткової мобілізації або дозволу на виїзд від військового комісаріату», – йдеться у повідомленні.

Найближчими днями на кордоні з Казахстаном почнуть видавати повістки до військкомату.

28 вересня влада регіону ввела в Красноярському районі, що межує з Казахстаном, режим підвищеної готовності через «несприятливу ситуацію, пов’язану з порушенням організації дорожнього руху».

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив «часткову» мобілізацію. І відтоді до 26 вересня тільки до Казахстану в’їхали близько 98 тисяч росіян. У МВС Казахстану заявили, що не видаватимуть росіян, які тікають від мобілізації, доти, доки їх не оголосять у міжнародний розшук. Ті, проти кого порушено кримінальну справу щодо ухиляння, видаватимуться на підставі домовленостей між країнами.