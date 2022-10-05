Українські підрозділи наближаються до кордонів Луганської області – британська розвідка

Україна продовжує досягати прогресу в наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному фронтах, зокрема, українські підрозділи наближаються до кордонів Луганської області, заявляє у щоденному звіті британська розвідка.

«На північному сході, в Харківській області, Україна нині консолідувала значну територію на схід від річки Оскіл. Українські формування просунулися до 20 кілометрів за річку в смугу оборони Росії до вузла постачання міста Сватове», – йдеться у повідомленні, поширеному 5 жовтня Міністерством оборони Великої Британії.

У британській розвідці вказують, що Україна тепер «цілком ймовірно» може завдати удару по ключовій дорозі Сватове-Кремінна більшістю своїх артилерійських систем, що ще більше ускладнить здатність Росії поповнювати постачання своїх підрозділів на сході.

«У політичному плані російські лідери, швидше за все, будуть стурбовані тим, що провідні українські підрозділи зараз наближаються до кордонів Луганської області, яку, як заявила Росія, вона формально анексувала минулої п’ятниці», – йдеться у звіті.

Напередодні влада України підтвердила просування військ ЗСУ на Херсонщині і звільнення восьми населених пунктів.

Тим часом, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська розпочали підготовку до оборони Кремінної Луганської області – там спостерігається велика кількість російських сил.

«У нас є інформація про те, що досить багато там окупантів і вони все мінують. Вони розкидають міни «пелюстки», мінують дороги, мінують будинки. Ну, тобто готуються до оборони або до того, щоб уповільнити просування Збройних сил України», – розповів Гайдай.

За його словами, Кремінна – стратегічно важливе місто, оскільки звідти українські військові можуть наступати у бік Старобільська, Рубіжного та Сєвєродонецька.

Читайте також: ISW заявляє про «значні успіхи» ЗСУ і деградацію «найелітніших російських підрозділів»

Агенція Reuters 3 жовтня повідомила, що українські сили досягли найбільшого прориву на півдні від початку повномасштабного вторгнення Росії, прорвавши російську оборону та швидко просуваючись уздовж річки Дніпро.

Російська сторона непрямо підтвердила відступ своїх сил на Херсонщині. За даними ЗМІ, карта бойових дій, яку 4 жовтня показало Міністерство оборони РФ, свідчить про відступ російських військ майже на 30 кілометрів на Херсонщині.

2 жовтня в оперативному командуванні «Південь» без подробиць повідомили, що «успіхи є», а ситуація змінюється дуже динамічно.