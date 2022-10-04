Гайдай анонсував евакуацію жителів із Луганщини: щоб «не постраждати при контрнаступі»

Голова Луганської обласної військової адміністрації заявив, що найближчим часом влада проситиме жителів окупованих територій евакуюватися, щоб не постраждати при контрнаступі українських сил.

«Сподіваємося, що вже найближчим часом розпочнеться деокупація Луганської області, і ми зможемо заходити і працювати над відновленням життєдіяльності наших громад», – сказав Гайдай у коментарі «5 каналу», відео він поширив у себе у телеграмі.

Він також додав, що російські війська готуються до оборони, мінують територію Луганщини, «масової втечі серед рашистів немає».

Гайдай також зауважив, що навіть після деокупації зимувати люди зможуть тільки у селах. «Після деокупації містяни не залишаться на зиму. Людей запустимо тільки на короткий проміжок часу – подивитися дім, взяти речі», – сказав голова ОВА.

«Опалювальний період там неможливо забезпечити, там все розбите. І навіть при всіх фінансових можливостях все одно треба буде кілька місяців відновлювати опалення», – додав він.

Наразі Луганська область майже повністю перебуває під окупацією військ РФ.

У вечірньому зверненні 3 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ продовжується, і є нові звільнені населені пункти «в кількох областях». Які саме населені пункти звільнені і в яких областях – він не уточнив.

Раніше стало відомо, що Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області і, за словами президента, продовжує наступ. Також 2 жовтня влада повідомила про звільнення двох населених пунктів на Херсонщині – Архангельська та Миролюбівки.

Наприкінці вересня у Пентагоні заявили, що українські військові продовжують «цілеспрямований рух вперед», російські сили обороняються.