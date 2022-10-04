В анексованому Криму триває оголошена Кремлем «часткова мобілізація» на війну проти України. Це відбувається на тлі придушення будь-яких форм прояву антивоєнних та проукраїнських настроїв. У зв'язку з цим різко зросла кількість кримчан, які хочуть залишити Кримський півострів із міркувань безпеки. При цьому часто виникають труднощі з оформленням документів. Чому? Крим.Реалії детально розібрали проблему

З якими труднощами стикаються кримчани під час перетину кордонів?

Чи є можливість виготовити документи українського зразка у третіх країнах?

Про це ведуча Крим.Реалії Катерина Некреча поговорила з кримською співачкою Юлією Качулою, юристкою правозахисної організації «КримSOS» Анастасією Калініною, координатором Координаційного центру Меджлісу кримськотатарського народу з гуманітарних питань Юсуфом Куркчі.

Серед найбільш традиційних маршрутів виїзду для кримчан спостерігаються такі: з анексованого Криму до Росії, а згодом – до Грузії, Казахстану, Азербайджану. Для тих, хто обрав цей маршрут, МЗС України опублікувало пам'ятки, що містять контакти консульських і дипломатичних служб, перелік документів, необхідних для перетину кордону. Також кримчани виїжджають через територію Росії до Латвії та Естонії.

Однією з тих кримчанок, які нещодавно виїхали з півострова, стала кримська співачка Юлія Качула. Однак вона встигла зробити це до оголошення мобілізації в Росії і визнає, що тому її шлях був легшим, ніж ті умови, з якими стикаються ті, хто виїжджають із Росії зараз.

«Я відчула, що треба їхати з Криму, бо людей без поняття моралі стільки зараз у Криму! Я й так тягнула до останнього, – розповіла Качула. – Я просто вскочила у будь-який автобус, щоб виїхати».

Кордон між Росією та Грузією Качула, за її словами, переходила за українським закордонним паспортом.

«У мене нічого особливого не питали. «Куди їдете, навіщо їдете?» – «Їду подивитися Грузію, туристка». У принципі, дівчат менше розпитують», – згадує кримчанка.

Більше випадків, коли не пропускають сім'ю

Після оголошення російської мобілізації кількість звернень до правозахисної організації «КримSOS» із питань виїзду з Криму помітно зросла. Юристка «КримSOS» Анастасія Калініна розповідає, що разом із питаннями про виїзд з півострова люди дізнаються у фахівців щодо оформлення документів та відновлення втрачених.

За її словами, з Криму їде багато батьків із дітьми, які ще не встигли оформити дітям українське свідоцтво про народження чи український паспорт.

Зросла кількість випадків, коли не пропускають сім'ю з українськими документами, в якій дитина без українського свідоцтва про народження

«Зросла кількість випадків, коли не пропускають сім'ю з українськими документами, в якій дитина без українського свідоцтва про народження, – розповідає Калініна. – Друга категорія – люди, які досягли 18 років і не встигли отримати українські документи. Вони зазвичай намагаються виїжджати за внутрішніми російськими документами до сусідніх з РФ країн. І єдиний вихід для них – намагатися робити посвідчення на повернення в Україну. Але це посвідчення потребує ідентифікації особи».

Кримчан, яким виповнилося 18 років уже в анексованому Криму, але які не встигли отримати український паспорт до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Калініна називає найнезахищенішою категорією.

Багато людей не хочуть їхати в Україну, оскільки вони вважають, що тут їх також мобілізують

«Наразі розробляється такий порядок, щоб допомагати таким людям та їх пускати [в Україну]. Але тут ще проблема в тому, що багато людей не хочуть їхати в Україну, оскільки вони вважають, що тут їх також мобілізують. І це проблема, оскільки це посвідчення на повернення дає право на в'їзд в Україну і тут уже потрібно оформлювати паспортні документи. Тобто не можна його отримати та їздити іншими країнами», – зазначає юристка.

Вона розповідає про експериментальний проєкт ДП «Документ», який із серпня працює у Варшаві. Проте, за словами Калініної, допомогти там зможуть людям, які вже мали українські документи.

«Якщо людині більше 18 років і вона ніколи не отримувала український паспорт, там точно відмовлять. Уже практично підтверджено», – стверджує експертка.

Також Анастасія Калініна звертає увагу на те, що посвідчення на повернення в Україну згідно із законом мають виготовляти протягом 30 днів, проте на практиці це може тривати більше часу.

Якщо є можливість повернутися в Україну та оформити пакет документів в Україні – це буде в рази швидше

«Терміни оформлення різних документів – різні. І люди мають бути готовими до того, що прискорити їх за бажанням посла чи консула – просто неможливо. Це пов'язано з купою перевірок, документів, які мають прийти з України. Якщо є можливість повернутися в Україну та оформити пакет документів в Україні – це буде в рази швидше», – рекомендує координатор Координаційного центру Меджлісу з гуманітарних питань Юсуф Куркчі.

Він радить усім, хто наважився виїхати з Криму, для визначення оптимального маршруту:

спершу перевірити, який пакет документів вони мають,

переконатися, що цього буде достатньо, щоб потрапити до обраної ними країни,

а вже опинившись у сусідній із Росією державі, кримчани зможуть звернутися до консульства України та навести необхідний лад у документах.

Тимчасове свідоцтво для повернення в Україну

Також Куркчі нагадав, що для співробітників прикордонної служби інших держав прострочений український паспорт – документ, що вже не діє.

Однак він наголошує, що в українських посольствах після проходження певної процедури ставлять штамп щодо продовження цього паспорта.

«Тимчасове свідоцтво для повернення в Україну діє лише 30 днів і дає можливість його власнику побудувати свій маршрут так, щоб упродовж 30 днів доїхати до України. Якщо людина опинилася у транзитній країні і в неї закінчується термін цього документа, їй буде необхідно в країні перебування також проходити процедуру для оформлення та отримання актуальних документів, що підтверджують зв'язок із державою», – пояснює Куркчі.

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) заявив про «завершення мобілізаційних заходів» на території Криму. Однак, за повідомленнями, російська влада проведе ще мінімум дві хвилі мобілізації на підконтрольних їй територіях.

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим опублікувало алгоритм дій для кримчан, яких торкнулася російська мобілізація. Українська влада пропонує кримчанам «ховатися, «загубитися», і всіма способами саботувати мобілізацію до військ Росії».

За даними правозахисників, з 21 вересня повістки отримали близько 5000 жителів анексованого Криму. Повідомлялося про відправку мобілізованих у Феодосії, Керчі, Ленінському районі Криму.

За даними української прокуратури, з 2015 року Росія провела у Криму 15 незаконних призовних кампаній до збройних сил РФ. Правозахисники називають призов жителів Криму та Севастополя до армії РФ порушенням міжнародного права.