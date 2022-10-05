Війська РФ готуються до оборони Кремінної на Луганщині – Гайдай

Російські війська розпочали підготовку до оборони Кремінної Луганської області – там спостерігається велика кількість російських сил, проводяться масові мінування, заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«У нас є інформація про те, що досить багато там окупантів і вони все мінують. Вони розкидають міни «пелюстки», мінують дороги, мінують будинки. Ну, тобто готуються до оборони або до того, щоб уповільнити просування Збройних сил України», – розповів Гайдай.

За його словами, Кремінна – стратегічно важливе місто, оскільки звідти українські військові можуть наступати у бік Старобільська, Рубіжного та Сєвєродонецька.

Підтвердити ці дані в умовах війни з інших джерел немає можливості.

Напередодні влада підтвердила просування військ ЗСУ на Херсонщині і звільнення восьми населених пунктів.