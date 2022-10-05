ЗСУ завдали удару по понтонній та паромній переправах військ РФ у Херсонській області – Генштаб

У Генштабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 5 жовтня.

«Увечері, 3 жовтня поточного року, сили оборони України завдали ударів по понтонній та паромній переправах противника через річку Дніпро в Херсонській області. Загальні втрати ворога уточнюються. Підтверджено знищення зенітного ракетного комплексу С-300 в районі міста Токмак, а також ураження ворожих позицій в районах населених пунктів Гуляйполе та Оріхів Запорізької області», – йдеться в повідомленні.

Військові розповіли, що під час відступу з населених пунктів Херсонської області російські військові мінують об’єкти інфраструктури та приватні помешкання, забороняють будь-яке переміщення місцевих жителів.

Згідно з повідомленням, протягом минулої доби армія РФ завдала 9 ракетних та 6 авіаційних ударів, здійснила понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

«Авіація сил оборони протягом доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 4 опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили один гелікоптер та 2 БпЛА ворога. Ракетні війська і артилерія уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс, а також мостову та понтонну переправу ворога», – вказує Генштаб.

Підтвердити ці дані в умовах війни з інших джерел немає можливості. Російська сторона про втрати не повідомляє.

Розпочалася двісті двадцять четверта доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.