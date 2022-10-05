«Рух продовжується». Зеленський повідомив про звільнення ще трьох населених пунктів на Херсонщині

Президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення за добу трьох населених пунктів на Херсонщині.



«Лише за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти як Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка. Рух продовжується», – сказав він у своєму відеозверненні.

Президент відзначив військових оперативно-стратегічного угруповання «Олександрія» за створення «умов для успішного наступу, за планування і підготовку активних дій на Херсонщині».

«Саме тих дій, які вже дають відчутний результат, а буде більше», – додав він.

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Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень ЗСУ звільнили десятки населених пунктів на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині. Він підтвердив звільнення восьми населених пунктів на Херсонщині.

Агенція Reuters 3 жовтня повідомила, що українські сили досягли найбільшого прориву на півдні від початку повномасштабного вторгнення Росії, прорвавши російську оборону та швидко просуваючись уздовж річки Дніпро. Російська сторона непрямо підтвердила відступ своїх сил на Херсонщині. За даними ЗМІ, карта бойових дій, яку 4 жовтня показало Міністерство оборони РФ, свідчить про відступ російських військ майже на 30 кілометрів на Херсонщині.

2 жовтня в оперативному командуванні «Південь» без подробиць повідомили, що «успіхи є», а обстановка змінюється дуже динамічно.