Путін хоче використати зиму як зброю проти України – голова USAID

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть Україні 55 млн доларів для підготовки до опалювального сезону, щоб зламати плани Росії з використання ще одного виду зброї – холоду. Про це заявила голова організації Саманта Пауер під час пресконференції в Києві.



«В доповнення до артилерії як зброї для ведення війни проти цивільного населення, Путін також використовує їжу як інструмент війни, він вже це робив. А тепер ми також знаємо, що Путін збирається використовувати зиму як засіб ведення війни», – сказала Пауер.

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Тому USAID запустили новий проект підтримки, який направлений на забезпечення підготовки інфраструктури України до опалювального сезону. 55 млн доларів використають для відновлення труб та енергетичних об’єктів, закупівлю палива. Найбільше уваги планують приділити тим регіонам, в яких є найбільші руйнування через російські обстріли.



«Ця підтримка допоможе забезпечити теплом 7 мільйонів українців цієї зими, це надзвичайно важливо. Ми знаємо, що потреба ще більша, тому ми працюємо з іншими країнами, іншими донорами, щоб вони звернули увагу на цю критичну проблему», – каже Саманта Пауер.



6 жовтня голова USAID Саманта Пауер перебувала з візитом у Києві. Зокрема, вона зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, під час зустрічі обговорювалися наявні та перспективні програми співпраці, реалізація плану швидкої відбудови України. У своєму вечірньому відеозверненні він також подякував Саманті Пауер за надання коштів для підготовки української інфраструктури до зимового періоду, зокрема для теплопостачання.