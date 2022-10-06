Міністр Чернишов розповів, коли розпочнеться опалювальний сезон

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов розповів, коли розпочнеться опалювальний сезон.



«Ми готові з 15 жовтня увімкнути опалення у багатоквартирних будинках, але за прогнозами жовтень має бути теплим. Я впевнений, що – особливо на півдні – ми будемо вмикати тепло ближче до кінця жовтня-початку листопада», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Також Чернишов нагадав, що опалювальний сезон починається за рішенням місцевої влади за ситуації, коли протягом трьох діб температура повітря на вулиці нижче 8 градусів.



За його словами, на сьогодні 16 областей готові увімкнути будь-якої миті системи опалення.



«Окрема ситуація в Донецькій, Харківській областях. Ми активно працюємо над тим, щоб наслідки бойових дій ліквідувати якнайшвидше…Опалювальний сезон розпочнеться у всіх регіонах. Зрозуміло, що окремі громади Донецької області мають специфіку – сьогодні вирішується питання щодо постачання газу туди», – сказав він, додавши, що у прифронтових районах це залежить від розвитку бойових дій і слід бути готовими до виключень.



«До цього опалювального сезону маємо готуватися незалежно від регіону проживання. Маємо дбайливо ставитися до тепла, його збереження…Держава готується. Ми розуміємо, що це буде найскладніший опалювальний сезон в нашій історії, але необхідний ресурс підготовлено», – додав Олексій Чернишов.

У вересні Український гідрометцентр заявив, що повідомлення про «надзвичайно сувору зиму», які поширювалися в соцмережах та медіа, не мають під собою підґрунтя.

Раніше повідомлялося, що через атаки російських військ по об'єктах цивільної інфраструктури нинішній опалювальний сезон буде надзвичайно складним. Москва, попри численні докази, заперечує атаки на цивільних в Україні.