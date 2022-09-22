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Укргідрометцентр розповів, чи варто очікувати сильних морозів взимку

В Укргідрометцентрі очікують, що середня температура з грудня по лютий буде на 1-2 градуси вищою за норму в період з 199-го по 2020 рік

Повідомлення про «надзвичайно сувору зиму» не мають під собою підґрунтя, заявляє Український гідрометеорологічний центр 22 вересня.

За повідомленням, подібні повідомлення поширювалися в соціальних мережах і медіа.

«Подібна інформація не має під собою наукового підґрунтя та науково обґрунтованих методичних розрахунків. Сучасний розвиток метеорологічної науки у всьому світі не дозволяє складати прогнози розвитку атмосферних процесів з такою великою завчасністю», – йдеться в заяві.

Водночас центр на основі попередніх 30 років спостережень повідомляє про основні ознаки настання холодів в Україні:

  • навіть на півночі середня добова температура опускається нижче 8 градусів тепла (показник для початку опалювального сезону) в третій декаді жовтня, в інших регіонах – на початку листопада
  • середня місячна температура взимку зросла на 2-2,5 градуси
  • тривалість періоду з температурою нижче нуля скоротилася
  • сума від’ємних температур протягом зими скоротилася вдвічі
  • кожної зими фіксують температурні рекорди щодо найвищих температур
  • температура зростає вище 8 градусів зазвичай у першій декаді квітня та раніше

На основі цих показників в Укргідрометцентрі очікують, що середня температура з грудня по лютий буде на 1-2 градуси вищою за норму в період з 199-го по 2020 рік.

Ймовірність тривалих холодів взимку метеорологи оцінюють як мінімальну.

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«Цілком ймовiрнi короткочаснi суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб. Перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення на більш ранні строки є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками», – додають у центрі.

У червні 2022 року міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що тарифи на централізоване газопостачання та постачання гарячої води не будуть зростати під час прийдешнього опалювального сезону, хоча зима «буде надскладною в нашій історії».

Мер Києва Віталій Кличко застерігав, що взимку в квартирах у столиці може бути тепліше, ніж зазвичай.

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