«Хотів зірвати опалювальний сезон на півдні»: СБУ затримала російського агента-коригувальника

Служба безпеки України заявляє про затримання російського агента-коригувальника вогню, який «хотів зірвати опалювальний сезон на півдні».

«Затримано російського агента, який передавав ворогу геолокацію підприємств теплопостачання у прифронтових районах. Отримані координати загарбники планували використати для здійснення серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту, і таким чином дестабілізувати обстановку на південному напрямку», – повідомляють в СБУ.

За даними відомства, російські спецслужби завербували чоловіка вже після початку повномасштабного вторгнення.

«У поле зору агресорів він потрапив через прокремлівські погляди, які поширював у своєму оточенні», – додають в СБУ.

За даними української спецслужби, російські куратори обіцяли чоловіку грошову винагороду, а у разі захоплення Миколаєва – «гарантії безпеки» від репресивних дій окупаційної адміністрації».

Наразі затриманому повідомили підозру у держзраді та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Миколаївщина фактично щодня зазнає обстрілів з боку військ РФ. Це відбувається на тлі успішого контрнаступу ЗСУ на північному сході та на півдні країни. Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

15 вересня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в Миколаївській області від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 436 цивільних жителів, зокрема 11 дітей.