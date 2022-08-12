Миколаївщина відчула результат ударів ЗСУ по російських складах боєприпасів – Плетенчук

Миколаївщина відчула результат ударів ЗСУ по російських складах боєприпасів, заявляє пресофіцер Миколаївської військової адміністрації Дмитро Плетенчук.



«Сьогодні 22 доба з початку повномасштабного вторгнення, коли не було обстрілів Миколаєва. Усі інші дні ми потерпали від обстрілів постійно. Проте по області прилітає. Вони перейшли до більш застарілих систем озброєння – використовують переважно «Смерчі» та ствольну артилерію. До цього місто і область тероризували протиповітряними ракетами С-300», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, зараз відчувається нестача боєкомплектів у російських військових.



«Зараз ситуація змінилася – відчувається нестача боєкомплекту у росіян. І це дуже добре. Ми відчуваємо результат роботи по їхніх складах – стало трошки в Миколаєві тихіше, але область обстрілюється. Все, до чого може дотягнутися РСЗВ від лінії фронту, яка пролягає фактично по межі областей, обстрілюється», – додав Плетенчук.



За його словами, попри те, що на Миколаївщині ситуація – постійно складна, оскільки це прифронтова зона, вона є повністю контрольованою ЗСУ.

Українські військові регулярно повідомляють про ураження російських складів боєприпасів на окупованій частині півдня України.

За даними влади, від початку повномасштабного вторгнення через російські обстріли Миколаєва загинули 132 людини, серед них одна дитина, 619, зокрема 8 дітей, зазнали поранень.

Миколаїв та область щоденно потерпає від російських обстрілів.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у червні повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.