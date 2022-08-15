Кличко: взимку в квартирах киян може бути холодніше, ніж зазвичай

Міський голова Києва Віталій Кличко попередив, що взимку в квартирах киян може бути холодніше, ніж зазвичай, і порадив підготуватися.

«Ми живемо в суворих реаліях і маємо прораховувати різні сценарії», – сказав мер в інтерв’ю виданню «Бабель».

За його словами, Кабмін запевнив міську владу, що газ для населення буде і що він не подорожчає. «Це очікування. Але ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Цей сценарій ми теж враховуємо. Ми закупили генератори, паливо для цих генераторів. У першу чергу вони підуть на лікарні, на садки і школи. Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло», – сказав міський голова.

При цьому він не виключив, що температура в оселях буде на кілька градусів нижчою за норму: «норма – 21 градус, а може бути 19 чи 18» – і попросив підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри.

За його словами, можуть бути і перебої з електрикою, але міська влада намагатиметься зробити так, щоб цього не було.

Тим часом, в уряді заявили, що Україна готується до опалювального сезону, відсоток підготовки складає близько 70%.

Минулого місяця прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів вирішив звернутися до уряду США з проханням про надання «газового лендлізу» для стабільного проходження опалювального сезону. Він наголосив, що Україна готується до «найскладнішої зими».