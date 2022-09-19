Голова Херсонської ОВА радить жителям звільнених населених пунктів виїхати на зиму

Жителям деокупованої частини Херсонської області варто перезимувати в інших регіонах України, заявив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич 19 вересня.

«З огляду на ситуацію, що склалася у звільнених населених пунктах, радимо евакуюватися на зимовий період до Закарпатської, Хмельницької та Житомирської областей. Особливо це стосується родин із дітьми та маломобільних осіб», – написав Янушевич у своєму Телеграмі.

Він також порадив звернутися на гарячу лінію обласної влади і повідомити про намір евакуюватися, аби оформити заявку.

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«При звернені до ОВА вкажіть свої гуманітарні потреби. Після отримання статусу ВПО держава виплачуватиме вам грошову допомогу – 2000 гривень для дорослого, 3000 гривень для людей з інвалідністю та дітей», – додав Янушевич.

14 вересня керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що Збройні сили України встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною. За її словами, про перемоги говорити поки зарано, ЗСУ потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах, але вони просуваються, що дуже деморалізує російських військових.

12 вересня в оперативному командуванні «Південь» також повідомили, що за останній час Збройні сили України деокупували 5 населених пунктів на Херсонщині – Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку. Загалом, за останні два тижні, за даними військових, українська армія звільнила близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області.