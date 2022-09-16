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«Загинуло багато військових РФ»: Хлань розповів подробиці ранкового вибуху в Херсоні

«Доволі давно в цій будівлі окупанти і колаборанти розмістили свої так звані «уряди». Саме ця будівля є центром ухвалення рішень», – розповів депутат

Будівля апеляційного суду в Херсоні, де вранці 16 вересня пролунав вибух, була для окупаційної адміністрації «центром ухвалення рішень», і цього дня у ній відбувалася важлива нарада, розповів у коментарі Радіо Свобода ​депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

«Дуже знаково, що саме в цей час сьогодні зранку там відбувалася нарада так званих «окупаційних адміністрацій» (і про це повідомили рашисти в тому числі). Поз’їжджалися туди представники, як вони кажуть, «округів», голови окупаційних «влад» районів Херсонської області», – зазначив Хлань.

За його словами, в результаті вибуху «загинуло багато російських військових і колаборантів». Водночас він наголосив, що наразі офіційних даних щодо жертв немає.

«Доволі давно в цій будівлі окупанти і колаборанти розмістили свої так звані «уряди». Саме ця будівля є центром ухвалення рішень (в тому числі і по так званому фейковому «референдуму» і саме в цій будівлі була започаткована так звана «виборча комісія», – наголосив Хлань.

Раніше цього дня російська державна агенція «РИА Новости» написала у телеграмі, що внаслідок вибуху в Херсоні «поранено «начальника департаменту праці» – загинув її водій». Російське ЗМІ при цьому написало, що це нібито сталося «внаслідок українського удару». Українські військові ці повідомлення публічно не коментували.

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