«В окупантів приступи паніки». Самойленко розповів про деокупацію Киселівки поблизу Херсона

Українські війська перебувають поблизу Херсона, єдиний населений пункт, який розділяє ЗСУ і це місто, – це Чорнобаївка, заявив голова Херсонської облради Олександр Самойленко.



«Якщо говорити про те, що зараз відбувається в Херсоні, можна так охарактеризувати – настрої очікування у містян і приступи паніки в окупантів, які перебувають зараз на території обласного центру або поряд. Вчора був деокупований населений пункт Киселівка, який розташований в безпосередній близькості до самого обласного центру. Єдиний населений пункт, який розділяє на сьогодні українську армію і місто Херсон, – це славнозвісна Чорнобаївка», – сказав він у ефірі національного телемарафону.



За його словами Самойленка, також вчора були дуже великі вибухи на Карантинному острові у Херсоні – було «ювелірне влучання» в місце проживання і концентрації окупантів.



Киселівка розташована за 26 кілометрів до Херсону, а Чорнобаївка – за 10 кілометрів.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

12 вересня Володимир Зеленський заявляв, що від початку вересня українські військові звільнили понад 6000 квадратних кілометрів території України на сході й на півдні, і «рух українських військ триває».

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча.