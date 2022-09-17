Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

З кількох тисяч людей в деокупованому Високопіллі залишаються 270 жителів – Херсонська ОВА

Селище зруйноване на 80%. Фото ілюстративне

Деокуповане Високопілля зруйноване на 80%, у селищі залишаються 270 жителів, повідомив у телеграмі голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За його словами, зараз обласна влада працює над тим, аби відновити світло, воду та опалення, проте через постійні обстріли немає змоги ані відновлювати електро- та водопостачання.

Янушевич додав, що вчора жителям Високопілля передали гуманітарну допомогу – харчові продукти та будівельні матеріали для відновлення житла.

Селище Високопілля в Херсонській області, яке тривалий час перебувало під контролем російських військ, деокупували 4 вересня. Станом на 2018 рік у селищі проживало близько 4000 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG