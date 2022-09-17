З кількох тисяч людей в деокупованому Високопіллі залишаються 270 жителів – Херсонська ОВА

Деокуповане Високопілля зруйноване на 80%, у селищі залишаються 270 жителів, повідомив у телеграмі голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За його словами, зараз обласна влада працює над тим, аби відновити світло, воду та опалення, проте через постійні обстріли немає змоги ані відновлювати електро- та водопостачання.

Янушевич додав, що вчора жителям Високопілля передали гуманітарну допомогу – харчові продукти та будівельні матеріали для відновлення житла.

Селище Високопілля в Херсонській області, яке тривалий час перебувало під контролем російських військ, деокупували 4 вересня. Станом на 2018 рік у селищі проживало близько 4000 людей.