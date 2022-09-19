Зеленський наказав створити військові адміністрації в Херсонській області

Президент України Володимир Зеленський постановив створити військові адміністрації в районах Херсонської області – відповідний указ 19 вересня оприлюднив Офіс президента.

Документ передбачає на виконання закону про воєнний стан створити на Херсонщині:

Асканія-Нову селищну військову адміністрацію Каховського району

Борозенську сільську військову адміністрацію Бериславського району

Великокопанівську сільську військову адміністрацію Херсонського району

Великолепетиську селищну військову адміністрацію Каховського району

Верхньорогачицьку селищну військову адміністрацію Каховського району

Горностаївську селищну військову адміністрацію Каховського району

Зеленопідську сільську військову адміністрацію Каховського району

Калинівську селищну військову адміністрацію Бериславського району

Милівську сільську військову адміністрацію Бериславського району

Мирненську селищну військову адміністрацію Скадовського району

Новомиколаївську сільську військову адміністрацію Скадовського району

Новотроїцьку селищну військову адміністрацію Генічеського району

Станіславську сільську військову адміністрацію Херсонського району

Херсонську міську військову адміністрацію Херсонського району

Ювілейну сільську військову адміністрацію Херсонського району

«Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу», – йдеться в документі.

Указ набрав чинності з дня його оприлюднення.

Російські війська захопили Херсонську область на початку повномасштабного вторгнення, в березні 2022 року.

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14 вересня керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що Збройні сили України встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною. За її словами, про перемоги говорити поки зарано, ЗСУ потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах, але вони просуваються, що дуже деморалізує російських військових.

12 вересня в оперативному командуванні «Південь» також повідомили, що за останній час Збройні сили України деокупували 5 населених пунктів на Херсонщині – Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку. Загалом, за останні два тижні, за даними військових, українська армія звільнила близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області.